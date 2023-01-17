Телефонные мошенничества: чем они опасны и как не стать их жертвой?

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В реализации различных кибератак человеческий фактор— самый высокоэффективный для пробива выстроенной защиты, особенно если умело использовать возможности методов социальной инженерии. Социальный инженер — это психолог и манипулятор. Его среда— социальные сети, мессенджеры и телефонные разговоры, посредством которых мошенник не только распространяет вредоносные ссылки, но и напрямую выманивает конфиденциальные данные или заставляет жертву произвести определенные манипуляции.

В Управлении безопасности Волго-Вятского банка Сбербанка* рассказали о наиболее часто используемой разновидности социальной инженерии — вишинге.

Вишинг – это разновидность социальной инженерии, при которой используются телефонные коммуникации. Это могут быть сотовая связь и звонки через мессенджеры. Чтобы выманивать деньги, телефонные мошенники чаще всего представляются сотрудниками Банка и полицейскими, а подчас разыгрывают схемы, представляющие собой комбинацию различных сценариев обмана.

Одна из самых распространённых легенд может быть следующей: мошенник представляется полицейским и сообщает собеседнику, что якобы в банк обратился некий человек с доверенностью от имени жертвы и потребовал деньги с её счетов. Мнимый сотрудник полиции сообщает, что человека с доверенностью нужно немедленно остановить, а для этого жертве необходимо срочно снять все денежные средства, размещенные клиентом в банке, и перевести их на «безопасный» счёт.

Обман может выглядеть и так: следователь призывает помочь поймать группу мошенников с поличным. Он в красках расписывает детективный сценарий, роль жертвы в котором в конечном счёте сводится к простым действиям — оформить в банке кредит на максимально возможную сумму, выбрав весь кредитный лимит, обналичить зачисленные кредитные средства и отправить их по указанным реквизитам.

Как защититься? Эксперты Волго-Вятского банка Сбербанка рекомендуют всегда трезво оценивать ситуацию и следовать элементарным правилам защиты от телефонных мошенников:

- разглашать сведения для блокировки операций по картам/счетам или аннулирования кредита;

- проходить по присланным ссылкам или устанавливать на свой смартфон или планшет какие-либо дополнительные приложения для защиты денежных средств;

- оформить кредит и/или перевести денежные средства на какие-либо резервные счета и ячейки в различных Банках.

Правоохранительные органы и иные госструктуры никогда не требуют от граждан:

- разглашать какую-либо информацию по картам/счетам;

- переводить денежные средства на какие-либо счета для их защиты, оформлять кредиты;

- принять участие в проведении оперативных экспериментов, проверок или задержания преступников.

При любых сомнениях необходимо прервать разговор и обратиться в банк по телефону, размещенному на оборотной стороне карты, или по номеру 900.

Если вы все же стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в Контактный центр банка по телефону, размещенному на оборотной стороне карты, или номеру 900, с сообщением о случившемся и немедленно инициировать блокировку своих банковских карт и счетов. После чего, проинформировать о случившемся полицию.