В Пермском крае на карантин по гриппу и ОРВИ отправили 63 группы в детсадах

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

За неделю с 9 по 15 января гриппом и ОРВИ заболели 26 439 жителей Прикамья. Это на 30% больше, чем неделей ранее, сообщают в региональном Роспотребнадзоре.

Большинство заболевших — взрослые. Они составляют 64% от общего числа. Сейчас циркулируют «свиной» грипп, грипп В, а также вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы.

На сегодняшний день на карантин по гриппу и ОРВИ ушли 63 группы в 34 детских садах Пермского края.

В Роспотребнадзоре рекомендуют носить маски в местах массового скопления людей, часто мыть руки, не допускать переохлаждения, регулярно проветривать помещения и избегать контактов с зараженными.

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