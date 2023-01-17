Власти Прикамья изымают участки на Разгуляе для создания культурного кластера

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Пермского края изымает семь участков в микрорайоне Разгуляй и расположенные на них объекты недвижимости. Об этом сообщает Business class.

Изъятие проводится с целью комплексного развития территории. Участки общей площадью 3,8 га сейчас заняты гаражами и зданиями бывшей мебельной фабрики, но их хотят преобразовать в культурное пространство. Сделать это намерены за 5 лет.

Здания бывшей мебельной фабрики находятся на самых больших участках в 7,7 тысячи и 2 тысячи квадратных метров. Остальные участки заняты гаражами. Их будут выкупать у 32 собственников.

Культурный кластер объединит пространство завода Шпагина, строящееся здание Пермской художественной галереи и новое здание театра оперы и балета, которое построят на площадке за сквером имени Татищева.

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