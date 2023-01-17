Житель Прикамья во время застолья убил знакомого табуреткой

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В Березниках 25-летнего местного жителя обвиняют в убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

В конце августа прошлого года ночью обвиняемый был в гостях у знакомого, где вместе с ним выпивал спиртное. Во время застолья между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

Молодой человек пошел с кулаками на собутыльника. Затем он схватил табуретку и начал бить оппонента по голове. После драки обвиняемый ушел.

Утром хозяина квартиры нашел мертвым его брат. Он сообщил о преступлении в следственные органы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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