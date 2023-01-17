Фото: Яндекс Пробки.
По информации сервиса «Яндекс Пробки» 17 января 2023 года к 08:30 есть пробки на ш. Космонавтов и прилегающим к нему улицам:
- ш. Космонавтов от ул. Советской Армии до ул. Уральских Партизан;
- ул. Столбовая от ул. Левченко до ш. Космонавтов;
- ул. Малкова от ш. Космонавтов до ул. Энгельса.
Пробки в 8-9 баллов сейчас есть:
- на ул. Боровой от ул. Углеуральской до ул. Энгельса;
- на ул. Ленина от Комсомольского пр. до ул. Куйбышева;
- на перекрестке улиц Куйбышева и Пушкина;
- на бул. Гагарина от Южной дамбы до ул. Старцева;
- на ул. Грибоедова от пр. Октябрят до ул. Уинской;
- на ул. Мостовой от ул. Огородникова до ул. Фокинской;
- ул. Героев Хасана от ул. Усольской до ул. Чкалова.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:30 оценивает в 6 баллов.
На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.
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