Проекты из Пермского края получат 77,4 млн рублей от Фонда президентских грантов

Фото: Фонд президентских грантов.

Победителями первого конкурса Президентских грантов 2023 года стали 29 проектов из Пермского края. Некоммерческие организации (НКО) из Краснокамска, Кудымкара, Александровска, Чусового, Перми, Соликамска и Добрянки получат на реализацию своих проектов77,4 млн рублей.

Так, проект из Краснокамска «КУБ -Куб Успеха и Безопасности. Новый старт» получит грантовую поддержку около 580 тыс. рублей, софинансирование составит более 195 тыс. рублей. Он ориентирован на работу с подростками группы риска и посвящен 55-летию военизированной игры «Зарница». Его срок реализации 31 января 2024 года.

Наибольшее число победивших проектов в первом конкурсе грантов 2023 года оказалось у НКО из Санкт-Петербурга, Самарской и Челябинской областей. Победы одержали 1 664 проекта, общая сумма поддержки инициатив состаит 3,2 млрд рублей.

Прием заявок на участие проектов во втором конкурс Президентских грантов 2023 года будет проходить с 1 февраля до 15 марта.

По информации краевых властей, Фонд президентских грантов продолжает софинансировать региональные конкурсы. В 2023 году регион получит из федерального бюджета 63,2 млн рублей. По объему предоставленных средств Пермский край занял пятое место в стране. Еще 56,9 млн рублей выделит региональный бюджета Пермского края. Всего на поддержку социальных проектов в крае будет направлено 120,1 млн рублей.

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