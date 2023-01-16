В Перми могут достроить проблемный дом на улице Сокольской

Фото: Минстрой Пермского края.

Фонд защиты прав обманутых дольщиков Пермского края объявил конкурс по поиску подрядчика для достройки дома по адресу: ул. Сокольская, 10б в Кировском районе Перми.

По информации регионального Минстроя, завершить возведение проблемного дома на 359 квартир подрядная организация должна будет за 9 месяцев. Его общая площадь составляет около 26 тыс. квадратных метров

Срок окончания подачи заявок 20 января 2023 года, до 25 января должны будут подведены итоги конкурса.

Дом начал возводить в 2018 году обанкротившийся «Трест №14» из Перми.

Кстати, в конце 2022 года в Перми был введен в эксплуатацию один из наиболее «старых» проблемных домов города на ул. Толмачева, 15.

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