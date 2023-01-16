В Пермском крае ожидаются наслоение изморози и льда на линиях электропередач

Фото: МЧС по Пермскому краю.

В МЧС по Пермскому краю предупреждают жителей региона о неблагоприятных метеорологических явлениях с 16 по 17 января 2023 года.

«В отдельных районах Прикамья будет наблюдаться наслоение изморози и гололёда на проводах, линиях электропередач и ветвях деревьев», - приводится информация от Пермского ЦГМС.

В связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение дорожно-транспортных происшествий на дорогах, сход снега и льда с крыш.

В МЧС убедительно рекомендуют:

- Избегать нахождение рядом с деревьями, конструкциями, линиями электропередач и стараться не парковать транспорт рядом с ними;

- При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;

- Водителям - соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;

- Пешеходам – соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части.

О прохождении прогнозируемых неблагоприятных метеорологических явлений и соблюдении требований безопасности во время их прохождения необходимо сообщить родным и знакомым.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» (со стационарного телефона), «101» и «112» (с мобильного телефона). Звонок с телефонов бесплатный.

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