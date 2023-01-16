В Прикамье Центр управления регионом возглавит Алексей Бурков

Фото: соцсети Алексея Буркова

Руководителем Центра управления регионом Пермского края станет бывший журналист Алексей Бурков. Об этом сообщает Ura.ru. Сейчас он занимает должность замруководителя.

Алексей Бурков возглавит ЦУР после ухода бывшего руководителя Екатерины Набатовой. Она займет должность замглавы администрации губернатора.

В Пермском крае, как и по всей стране, Центр управления регионом появился в 2020 году. Он нужен для налаживания взаимодействия властей с жителями. ЦУР тяже осуществляет взаимодействие с гражданами через соцсети и мессенджеры.

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