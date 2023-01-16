«Уралкалий» помог березниковской биатлонистке

Фото: permkrai.er.ru

В декабре 2022 года по инициативе депутата ЗС края Андрея Силаева компания «Уралкалий» оказала финансовую поддержку спортивной школе «Летающий лыжник» для приобретения инвентаря для 17-летней биатлонистки Вероники Путиловой. После новогодних каникул состоялось вручение винтовки юной спортсменке.

Параспортсменка входит в состав сборной России по лыжным гонкам и биатлону. В прошлом сезоне одержала три победы в первенствах России: одну в лыжных гонках и две в биатлонных дисциплинах. Из-за отсутствия собственной винтовки Веронике приходилось использовать на соревнованиях оружие команд из соседних регионов.

С 19 по 26 февраля в Березниках пройдет первенство России по лыжным гонкам и биатлону, где спортсменка будет представлять команду Пермского края.

Андрей Силаев, депутат Законодательного Собрания Пермского края, директор по безопасности ПАО «Уралкалий»: «Вручать подарки всегда приятно. Тем более, это - не просто подарок, это необходимый и долгожданный для Вероники инвентарь для тренировок. Всем известно, что зачастую большую часть инвентаря спортсмены и их родители приобретают самостоятельно, за счет собственных средств. А когда