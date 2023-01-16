Пермские малыши теперь получают молочную продукцию в современной упаковке

Фото: краевое правительство.

С 1 января пермские детишки от 8 месяцев до двух лет получают молочную продукцию в современной сертифицированной упаковке от централизованного поставщика.

В Минздраве Пермского края сообщили, что с начала года полезные и вкусные продукты с фирменным названием «Наша Маша» смогли отведать более 6,5 тысяч пермских ребятишек.

- Больше 9 тысяч литров кефира и 2,3 тонны творога было поставлено в фирменных современных упаковках, - сообщили в министерстве. – Все поставки производились точно в срок.

В краевом правительстве отмечают, что благодаря новой системе поставок удалось повысить качество и безопасность молочных продуктов. Герметичная упаковка позволила увеличить срок годности выдаваемой молочной продукции.

Обеспечение детей кефиром и творогом осуществляется без выходных и праздничных дней. При этом родители имеют возможность получать молочную продукцию в срок до трех дней, а значит, им нужно реже обращаться на раздаточные пункты.