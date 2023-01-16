Выдано разрешение на строительство в Перми склада боеприпасов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минимущества Пермского края выдало разрешение на строительство в Перми склада боеприпасов. Его намерены разместить в Индустриальном районе по улице Карпинского, 125.

Разрешение на возведение склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ получило ГУФСИН России по Пермскому краю. Для строительства определен участок в 19,6 тысяч квадратных метров. Информация об этом размещена в реестре разрешений.

О планах по строительству склада стало известно еще в 2020 году. Подрядчик для строительства был выбран в апреле 2021 года. Выполнить работы он должен был за 47,1 млн рублей. Как следует из реестра контрактов, строительство отменили по соглашению сторон.

Ранее в ГУФСИН пообещали не хранить в складе боеприпасы с порохом и взрывчатые вещества после того, как жители выразили беспокойство. Планировалось хранить только каски, бронежилеты, щиты и шлемы. Теперь в закупке говориться о строительстве «склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ».

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