В ритме современной жизни: привычки современного пенсионера

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жизнь не стоит на месте, мир меняется, технологии стремительно развиваются и то, что казалось еще недавно недостижимым, через небольшой промежуток времени становится частью нашей обыденной жизни. Эти изменениям легче всего принимают дети и молодежь, быстро адаптируясь и с удовольствием начиная пользоваться техническими новинками. Но и люди преклонного возраста не "стоят на месте".

Современные пенсионеры сильно отличаются от тех, что были пару-тройку десятилетий назад. Энергичные и целеустремленные, готовые учиться новому, они с готовностью окунаются в быстрый ритм современной жизни, интересуются всем, что происходит в мире и в стране. Современные пенсионеры любят спорт, и стараются уделять ему время. Например, сейчас достаточно часто в скверах и парках можно встретить пожилых пермяков, которые занимаются скандинавской ходьбой, катаются на лыжах. Не обходят стороной и технологии. Тысячи жителей региона, вышедшие на заслуженный отдых, активно пользуются банковскими картами и интернет-банком.

Сегодня нашей героиней стала жительница Перми Светлана Анатольевна, вышедшая на пенсию 3,5 года назад. Она поделилась с редакцией советами о том, как как быть в ритме современной жизни.

Пенсионные банковские карты

При выходе на заслуженный отдых я сразу же оформила себе в Сбербанке банковскую карточку для получения пенсии. Это гораздо удобнее, чем ходить на почту или ждать почтальонов целый день дома. У Сбербанка много банкоматов, поэтому проблем со снятием налички нет, а терминалы для оплаты по картам есть практически в любом магазине.

Интернет-банк "Сбербанк Онлайн"

Еще на работе мне посчастливилось освоить компьютер. А недавно дети подарили мне ноутбук и сделали все необходимые настройки, и я с удовольствием им пользуюсь. Теперь я продвинутый пользователь, недавно освоила "Сбербанк Онлайн" и очень оценила его удобство и простоту. Можно пополнять вклады, анализировать свои расходы, оплачивать квитанции и делать переводы.

Автоплатежи

Для оплаты сотовой связи у меня подключен Автоплатеж. Летом я часто живу на даче или путешествую вместе с подругами, поэтому важно быть всегда на связи. Банк автоматически списывает сумму для оплаты сотовой связи и мой баланс всегда положительный, самой беспокоиться ни о чем не нужно. А еще у меня подключены Автоплатежи за кап.ремонт, домашний телефон и интернет.

Оплата квитанций за ЖКХ

В прошлом году дочь научила меня оплачивать квитанции за жилищно-коммунальные услуги с помощью qr-кодов через мобильное приложение "Сбербанк Онлайн". У меня современный смартфон, поэтому оплачиваю квитанции очень быстро - открываю приложение и навожу камеру смартфона на код, если нужно, то вношу данные по счетчикам, и подтверждаю платеж. Это действие занимает буквально пару минут, зато больше не нужно стоять в очереди с пачкой квитанций. Могу заняться оплатой у себя дома, перед телевизором, в комфортной обстановке.

Переводы на карту внукам

Сейчас в магазинах такое разнообразие, тем более, что есть еще и интернет-магазины. Очень сложно стало выбирать подарки, поэтому на дни рождения своих детей и внуков я дарю деньги - захожу в "Сбербанк Онлайн" и перевожу со своей карты нужную сумму за считанные секунды. Пусть лучше сами выберут, что им нужно и что принесет радость и удовольствие.

Сервис "Копилка"

Пару лет назад открыла для себя сервис "Копилка". Ежемесячно, после получения пенсии, определенная сумма списывается с карты и зачисляется на счет. Время списания, условия и размер перевода я выбираю сама. Коплю понемногу и мечтаю в этом году съездить с подругами в Абхазию.