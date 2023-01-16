Как создать надежную "подушку безопасности" для вашего бюджета

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В турбулентные времена важно добавить себе уверенности, особенно если дело касается финансов. Чтобы быть готовым к любым незапланированным тратам, эксперты в области финансов советуют обзавестись "подушкой безопасности". Давайте разберемся, в чем ее необходимость и где сегодня лучше хранить свои сбережения.

Зачем нужна "подушка безопасности"

Впервые о необходимости иметь финансовую подушку безопасности человек, как правило, задумывается, когда неожиданно случается форс-мажор, например, потеря работы, болезнь, срочный ремонт. Такие ситуации сильно дестабилизируют человека без накоплений. Чтобы этого не произошло, необходимо заранее позаботиться о своей финансовой устойчивости и начинать копить уже сегодня, формируя свою финансовую защиту в сложных жизненных обстоятельствах. Финансовая "подушка безопасности" позволит какое-то время - например, несколько месяцев или полгода - жить в привычном режиме. Она поможет в трудную минуту, а в остальное время сделает вас спокойнее и увереннее.

Где хранить финансовый резерв

"Подушка безопасности" не всегда приносит доход. Например, если вы вложите все накопленные средства в фондовый рынок, и он пойдет вниз, а вам срочно понадобятся деньги - придется вынимать их с убытком.

Поэтому "подушку безопасности" лучше держать там, откуда ее легко и быстро можно достать, чтобы смягчить ситуацию. Разберем основные варианты.

- Хранить деньги дома - самый очевидный и, казалось бы, удобный способ. Наличные средства будут максимально ликвидны, но в тоже время не защищены от инфляции. За несколько лет инфляция серьезно "покусает" ваши накопления. К тому же, может возникнуть соблазн потратить эти деньги не по назначению.

- Иностранная валюта - распространенный вариант. Но следите за тем, чтобы валюта была разная. Так вы сможете распределить риски. Правда, покупать иностранные деньги на всю сумму из подушки - не лучшая идея. Во-первых, возможно, вам придется эту валюту срочно менять - и хорошо, если по выгодному курсу. Во-вторых, она тоже может подешеветь.

- Вклад или накопительный счет в банке - лучший вариант из всех возможных. Во-первых, в этом случае вам точно будут начислять проценты. Во-вторых, с банковских счетов вы легко и быстро сможете вывести деньги, если они срочно понадобятся. В-третьих - нет риска, что "финансовая подушка" пропадет, потому что накопления клиентов в банке на сумму до 1,4 млн страхует Агентство по страхованию вкладов. Также, можно выбрать вклад с наиболее выгодными или акционными условиями. Сбер, являясь одним из самых надежных банков, предлагает клиентам широкую линейку денежных вкладов и регулярно запускает акции с выгодными ставками. На сегодняшний день в Сбербанке можно открыть следующие вклады: "СберВклад", "СберВкладПрайм" и вклад с повышенной ставкой "Лучший процент".

Вклад можно оформить в мобильном приложении и веб-версии СберБанк Онлайн, а также в отделениях банка. Подробности и условия по вкладам - на сайте Сбербанка.