Открылась регистрация на участие в VI Пермском марафоне

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стартовала регистрация участников на VI Пермский марафон, который пройдет в Перми 2 и 3 сентября. Об этом сообщили в горадминистрации.

Этой осенью для участников будет присмотрено 12 тысяч слотов и 8 беговых дисциплин. Участники смогут пробежать дистанции на 3, 5, 10, 21 и 42 километра. Также пройдет детский забег на 1 километр.

«В этом году в рамках марафона впервые пройдет Кубок России по полумарафону. Это позволит привлечь на больше знаменитых спортсменов и добавить событию зрелищности и престижа», — заявил глава Перми Алексей Демкин.

Регистрация возможна на сайте RussiaRunning.

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