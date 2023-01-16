Десятки домов Перми останутся без воды

Фото: Алина Черная
В Перми в 24 многоквартирных домах отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщает Business class со ссылкой на объявление компании «Новогор-Прикамье».
В понедельник, 16 января, до 13:00 без воды останутся жители домов по улице Ленина, 88, 88а, 90, 92.
Также до 14:00 отключения продлятся по следующим адресам:
- ул. Вижайская, 5, 7, 8, 10, 12;
- ул. Емельяна Ярославского, 30, 34, 34а;
- ул. Лодыгина, 37.
В субботу, 21 января, с 10:00 до 18:00 холодной воды не будет по адресам:
- ул. Карпинского, 24;
- ул. Льва Толстого, 49, 51;
- ул. Стахановская, 40, 42, 42а, 42а/1, 44;
- ул. Танкистов, 11, 18, 20.
Кстати, в Перми началась регистрация на самое масштабное беговое событие города - VI Пермский марафон. Подать заявку на участие можно на сайте RussiaRunning.
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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65