Десятки домов Перми останутся без воды

Фото: Алина Черная

В Перми в 24 многоквартирных домах отключат холодное водоснабжение. Об этом сообщает Business class со ссылкой на объявление компании «Новогор-Прикамье».

В понедельник, 16 января, до 13:00 без воды останутся жители домов по улице Ленина, 88, 88а, 90, 92.

Также до 14:00 отключения продлятся по следующим адресам:

- ул. Вижайская, 5, 7, 8, 10, 12;

- ул. Емельяна Ярославского, 30, 34, 34а;

- ул. Лодыгина, 37.

В субботу, 21 января, с 10:00 до 18:00 холодной воды не будет по адресам:

- ул. Карпинского, 24;

- ул. Льва Толстого, 49, 51;

- ул. Стахановская, 40, 42, 42а, 42а/1, 44;

- ул. Танкистов, 11, 18, 20.

Кстати, в Перми началась регистрация на самое масштабное беговое событие города - VI Пермский марафон. Подать заявку на участие можно на сайте RussiaRunning.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65