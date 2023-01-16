В Прикамье неравнодушная женщина помогла маме с тремя детьми спастись из горящего дома

Фото: ГУ МЧС по ермскому краю

Днем 15 января в деревне Горшки Пермского района загорелся частный дом. Сообщение о пожаре поступило в 12:28. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

До приезда пожарных женщина из окна магазина заметила дым. Предположив, что в одном из частных домов произошла беда, она поспешила на помощь. Ей не удалось попасть в часть дома, откуда шел дым, поэтому она начала стучать по окнам и двери.

Хозяйка дома услышала стук и поняла, что произошел пожар. Вместе с тремя детьми она успела выбежать на улицу. Младшему ребенку оказалось всего два месяца. Так, благодаря неравнодушию женщины 4 человека были спасены до приезда подразделений пожарной охраны.

В тушении принимали участие 32 человека личного состава и 9 единиц техники. Пожар был потушен в 13:37. Огонь охватил площадь в 243 квадратных метра. Предварительной причиной пожара стало неправильное устройство или неисправность дымовой трубы. В ней были обнаружены множественные прогары.

Сотрудники МЧС напоминают, что важно соблюдать требования пожарной безопасности. При пожаре нужно звонить на «01» или «101».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65