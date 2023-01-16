Пермяк Евгений Климов завоевал сребро на 5 этапе Кубка России по прыжкам с трамплина

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский спортсмен Евгений Климов с результатом 258,5 балла занял второе место на 5 этапе Кубка России по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходил в Чайковском.

Золото у Данила Садреева из Республики Татарстан (269 баллов), а бронза — у Михаила Назарова из Москвы (252,2 балла).

Напомним, что Евгений Климов на Олимпиаде 2022 года в Пекине завоевал серебро в командном миксте. В этом виде спорта Россия не получала медали более 50 лет. До этого в 1968 году советский спортсмен Владимир Белоусов выиграл золото на Олимпиаде в Гренобле.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65