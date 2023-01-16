В Прикамье на этой неделе будет слегка морозно и малоснежно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На этой неделе в Пермском крае будет солнечно. Средняя температура воздуха составит -10…-15 градусов. Осадков ожидается мало. Сильный ветер понизит ощущаемую температуру на 3-5 градусов. Об этом сообщили синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 16 января, возможен небольшой снег. Температура составит -9…-14 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Во вторник будет малооблачно и без осадков. Ночью до -20 градусов, в отдельных районах до -23, а днем -8…-13. Ветер сохранится.

В среду, 18 января, местами пройдет небольшой снег. Ночью до -23 градусов, а днем -8…-13. Ветер южный 2-7 м/с. В четверг погодные условия значительно не изменятся. В пятницу потеплеет. Ночью ожидается -10…-15 градусов, местами до -20, а днем -4…-9. Зато усилится ветер до 4-9 метров в секунду.

По предварительным прогнозам, в выходные будет облачно, пройдет небольшой снег. Температура повысится до -3…-8 градусов.

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