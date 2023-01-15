В ГУ МЧС по Пермском краю напомнили детям о правилах безопасности зимой

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В библиотеке № 5 города Кунгура для учащихся начальных классов старшим пожарным 143 пожарно-спасательной части 13 пожарно-спасательного отряда Александром Сотниковым и инспектором центра Государственной инспекции по маломерным судам города Кунгура Романом Козионовым проведен урок по основам безопасности жизнедеятельности на тему «Основные правила безопасного поведения в зимний период времени».

Во время урока дети принимали активное участие в беседе, задавали много вопросов и сами давали ответы спасателям. В свою очередь, школьникам подробно объяснили, что нужно делать и как правильно себя вести, если кто-то попал в беду.

- Не оставайтесь равнодушными к чужой беде. Увидели упавшего человека - подайте руку, видите лежащего на улице человека - вызовите скорую помощь, заметили у соседа в доме нарушение правил эксплуатации печного отопления – предупредите его об опасности. Увидели ребенка, одиноко бредущего по улице в сильный мороз - спросите, может, ему нужна Ваша помощь, - подчеркнул в беседе с детьми Роман Козионов, инспектор центра Государственной инспекции по маломерным судам города Кунгура.

Каждый ученик закрепил знания по пожарной безопасности и получил «Памятку по безопасному поведению детей на воде в зимний период». Открытый урок стал первым мероприятием в этом году, проведение которого было запланировано в рамках цикла «Азбука безопасности».

С наступлением морозной погоды и становлением льда на водоемах сотрудники МЧС России организуют специальные рейды с целью профилактики несчастных случаев на водоемах. В ходе мероприятий проводятся профилактические и разъяснительные беседы среди населения. Работа спасателей по профилактике несчастных случаев на водоемах на этом не заканчивается. Дополнительно к рейдам в зимний период времени сотрудники МЧС России посещают образовательные учреждения, школы и детские сады, в которых проводят занятия по безопасности с педагогами, учениками и воспитанниками.

Особое внимание при проведении профилактических мероприятий уделяется соблюдению правил безопасности на льду в период его формирования, ведь выходить на тонкий лед категорически запрещено!