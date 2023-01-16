В Пермском крае для Крещенских купаний подготовят 55 мест

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Для Крещенских купаний в ночь с 18 на 19 января оборудуют 55 специально подготовленных мест в прорубях и в открытых водоемах. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сотрудники МЧС напомнили о правилах безопасности:
- Купание проводить только в специально оборудованных местах;
- Не окунаться в состоянии алкогольного опьянения;
- Перед купанием сделать разминку и разогреться;
- Быть осторожным, идя к проруби по скользкой дорожке;
- Лучше окунаться по шею, а не с головой, чтобы избежать сужения сосудов мозга;
- В проруби находиться не более одной минуты.
Погружение в ледяную воду опасно для людей с диабетом, болезнями сердечно-сосудистой системы, пневмонией, астмой, болезнями почек и другими. Оно может привести к опасным для жизни последствиям.
С полным списком купелей, которые организуют на территории Прикамья, можно ознакомиться здесь.
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