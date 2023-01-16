Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки» рабочая неделя, 16 января 2023 года, началась с затора транспорта на ул. Революции от Колхозной площади до ул. Куйбышева. Стоит транспорт на перекрестке улиц Революции и Куйбышева в районе стадиона «Динамо» - причиной пробки стало ДТП.

В Мотовилихе традиционно стоит ул. Мостовая от ул. Огородникова до ул. Фокинской, ул. Грибоедова от пр. Октябрят до ул. Уинской.

В Индустриальном районе пробка в 9 баллов на ул. Леонова от Южного обхода до ул. Промышленной. Из-за ДТП транспорт медленно движется на ш. Космонавтов от д. Ванюки в сторону аэропорта.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» к 08:30 оценивает в 5 баллов.

На Коммунальном, Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС больших затруднений в движении нет.

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