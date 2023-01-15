Фото: perm-expo.ru

Картины великого художника будут представлены в формате «ожившие полотна». Визуальный ряд дополнит история жизни и творчества Клода Моне, рассказанная от имени самого художника в исполнении профессиональных актеров. Фильм будет проецироваться на 12 широкоформатных экранов.

«Повествование о живописце продолжится и в аванзале выставки, но уже в другом формате – интерактивном. Иллюстрированные информационные стенды, сенсорные панели с подробными сведениями и интересными фактами позволят глубже изучить жизненный путь импрессиониста, а 3D-голограммы и фотозоны – погрузиться в его творчество», - пояснили в проектном офисе «Пермь-300».

Насладиться произведениями Клода Моне представит площадка «Пермь Экспо» (ш. Космонавтов, 59). Выставка будет проходить в течение месяца с 15 января по 15 февраля 2023 года.

Начало сеансов ежедневно с 10:10 до 20:15. Стоимость билета 450 рублей. (6+)

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