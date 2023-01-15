В Пермском крае на разметку дорог за три года потратят более 1,5 млрд рублей

Фото: Министерство закупок Пермского края.

По сообщению краевых властей, столь ранний выбор подрядных организаций позволит заранее подготовиться к дорожному сезону в Прикамье. Прежде всего это связано с климатическими условиями региона.

В конкурсе на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на региональных автомобильных дорогах Пермского края были разыграны три лота.

Одним из условий для выбора подрядчиков стала возможность использования для дорожной разметки термопластика со светоотражающими стеклошариками. Такая технология предполагает устойчивость покрытия разметки к перепадам температур.

По итогам проведения конкурса региональным Министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок лоты №1 и №2 выиграла компания «ЭКСПЕРТ» из Москвы. В рамках контракта на 1,4 млрд рублей она выполнит работы по дорожной разметке на участках дорог: Кудымкар-Гайны, Кунгур-Соликамск, Кунгур-Соликамск-Горнозаводск, подъезд к селу Усть-Кишерть, Полазна-Чусовой, Горнозаводск - грраница Свердловской области, Пермь - Екатеринбург - Белая Гора, Кунгур-Соликамск-Лысьва, Кунгур-Соликамск (граница Чусового), обход Чусового, Михино-Уинское, Большая Соснова - Частые, Оханск - Большая Соснова, Черновское - граница Удмуртской Республики, Частые – гррница Удмуртской Республики.

Победителем конкурса по лоту № 3 на сумму 84 млн рублей стала компания «ДОРСНАБ» из Армавира. Подрядчик выполнит дорожную разметку на участке дороги Кудымкар-Гайны.

В ближайшее время с компаниями планируется подписание трехлетних контрактов.

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru