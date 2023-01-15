Фото: ХК «Рубин» (Тюмень).

Что-то не так пошло в пермской хоккейной дружине в наступившем 2023 году. В четырех первых матчах чемпионата ВХЛ после новогодних каникул «Молот» поочередно уступил питерским «СКА-Нева» и «Динамо», ханты-мансийской «Югре», а сегодня, 15 января «Рубину» из Тюмени.

В Тюмени хоккеисты «Молота» сумели сдержать натиск хозяев люда лишь в первые 20 минут встречи. После этого «Рубин» доминировал на протяжение всего оставшегося игрового времени и победил – 5:1 (1:1, 1:0, 3:0). В составе сибиряков отличились: Попугаев (в большинстве), Лютов (в большинстве), Горбунов (в большинстве), Абрамов и Федотов. Единственную ответную шайбу у «Молота» провел Воробьев.

Следующий матч «Молот» проведет только 24 января: в этот день он будет принимать «Нефтяник» из Альметьевска. (0+) В турнирной таблице чемпионата ВХЛ пермяки опустились на 19-е место.

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