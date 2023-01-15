ДТП в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ДТП в центре Перми на перекрестке улиц Куйбышева и Пушкина произошло днем 15 января 2023 около 14:00.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, по ул. Куйбышева со стороны ул. Луначарского в направлении ул. Революции двигался автомобиль «КИА СПОРТЕЙДЖ» под управлением женщины 1987 года рождения.

По предварительной информации, при проезде перекрестка улиц Куйбышева и Пушкина, автоледи выехала на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомобилем «НИССАН КАШКАЙ» под управлением мужчины 1980 года рождения.

В результате аварии водитель «НИССАНА» получил травмы различной степени тяжести.

В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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