В Краснокамске вынесли приговор двум участникам банды торговцев наркотиками

Судебное разбирательство. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудникам краевого Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков пришлось проделать кропотливую работу по задержанию преступной группы, занимавшейся торговлей смертью на территории Прикамья.

Последними из банды наркодилеров были задержаны жители Краснокамска - 30-летняя женщина и 31-летний мужчина. Молодая женщина оказалась не новичком в торговле наркотиками. Ранее она уже дважды успела побывать на скамье подсудимых за аналогичные преступления. Жительницу Краснокамска задержали с 300 граммами наркотиков.

Их подельниками были несколько жителей Перми. Первыми в поле зрения полицейских попали пермяки 1997 и 1978 годов рождения. Один из них был задержан в середине мая 2022 года в ходе проведения оперативно-розыскной операции остановочном комплексе «Красавинский мост». У него изъяли изъяли сверток с наркотическим веществом N-метилэфдроном. В его функцию входила подготовка по оборудованию тайников для сообщников.

Еще троих подозреваемых в незаконном обороте наркотиков задержали уже на следующий день в микрорайоне «Водники» Кировского района Перми. При личном досмотре к них изъяли около 1 кг N-метилэфидрона.

На днях Краснокамский городской суд вынес обвинительный приговор двум местным жителям. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в исправительной колонии строго режима, женщине - 8 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

В отношении жителей Перми судебные разбирательства продолжаются.

На счету банды наркоторговцев 25 эпизодов преступной деятельности. Ее участники получали крупные партии наркотических средств, расфасовывали их на более мелкие и сбывали с использованием тайников-закладок.

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