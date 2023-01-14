В ДТП трассе Пермь-Березники погибла женщина-водитель

Фото с места происшествия: ГИБДД ОМВД России по Добрянскому ГО.

14 января около 13.30 на 124 километре автодороги Пермь-Березники произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина-водитель, еще один человек пострадал и находится сейчас в больнице. О причинах аварии рассказали в ГИБДД.

- Со стороны Березников двигался автомобиль Renault Logan под управлением 50-летней женщины, - прокомментировал заместитель начальника отдела ГИБДД ОМВД России по Добрянскому ГО Юрий Семенищев. – По неустановленной причине женщина совершила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем марки Toyota, который двигался со стороны Перми.

От удара Renault отбросило, и произошло второе столкновение с автомобилем Mitsubishi, который тоже двигался со стороны города Перми.

В результате аварии женщина за рулем Renault Logan погибла на месте, водитель автомобиля Toyota госпитализирован. По факту аварии ведется расследование.

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