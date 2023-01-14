Молодую женщину из Пермского края будут судить за убийство мужчины

Эксперты расследуют убийство мужчины. Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
В Березниках будут судить 34-летнюю местную жительницу, которую обвиняют в убийстве бывшего сожителя. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Конфликт между экс-супругами произошел в сентябре 2022 года. Обвиняемая пришла в гости к бывшему, они сели за стол и начали распивать спиртное.
- Во время употребления алкоголя между мужчиной и женщиной из-за высказанных оскорблений в грубой нецензурной форме произошел конфликт, - рассказали подробности в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Женщина вооружилась ножом и нанесла мужчине ранение.
Поняв, что натворила, жительница Березников вызвала «скорую помощь». Сутки врачи боролись за жизнь раненого мужчины, но на следующий день после рокового застолья он скончался в больнице.
Было возбуждено уголовное дело, сейчас оно завершено и направлено в суд.
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