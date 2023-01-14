В Перми из школы № 9 эвакуировали 500 детей и педагогов

Из здания школы было эвакуировано 488 детей и 18 человек персонала.

В субботу днем, 14 января, в пермской школе № 9 на Комсомольском проспекте произошла массовая эвакуация учеников и педагогов этого учебного заведения.

- Сообщение о том, что в школе № 9 на Комсомольском проспекте, 45 произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации, поступило в оперативную дежурную смену в 13.37, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На место выехали две единицы техники и шесть человек личного состава. Из здания школы было эвакуировано 488 детей и 18 человек персонала. Погибших и пострадавших нет.

Вскоре в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как ученики стоят на улице перед забором, окружающим школу, а рядом – пожарная машина.

- Эвакуационные мероприятия в школе прошли по алгоритму департамента образования, - объяснила начальник департамента образования администрации города Перми Анна Деменева. - Считаю необходимым отметить оперативность сотрудников учреждения. Отработан без сбоя весь протокол обеспечения безопасности школьников и учителей, который мы проверяем во время учений. Ведется выяснение причин случившегося. В понедельник обсудим с коллегами из обслуживающих организаций и других ведомств, чтобы проверить системы в других учреждениях. Уроки в девятой школе продолжены по расписанию.

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