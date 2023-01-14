ХК «Молот» проиграл в выездном матче против «Югры»

Третий матч выездной серии «Молота» прошел 13 января. Фото: пресс-служба Молота-Прикамье.

- Молодцы парни, бились до конца. «Югра» просто не наш уровень, тяжело с таким соперником брать очки, - поддерживают пермских хоккеистов болельщики.

Пермский хоккейный клуб «Молот» проиграл лидеру турнирной таблицы ханты-мансийской «Югре». Третий матч выездной серии «Молота» прошел накануне, 13 января. И на льду действительно было очень жарко.

- «Молот» навязал упорную борьбу лидеру регулярного чемпионата, - сообщили в пресс-службе Молота-Прикамье. - Вплоть до третьего игрового отрезка счет на табло был 2:2. Однако в заключительном периоде матча ханты-мансийцы все же смогли еще дважды поразить ворота пермского клуба и одержать трудовую победу со счетом 4:2.

В составе «Молота» заброшенными шайбами отметились Дмитрий Белохонов и Вячеслав Ушенин. Заключительный матч выездной серии пермская команда проведет 15 января в Тюмени против «Рубина».

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