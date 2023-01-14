На пожаре в Пермском крае погиб мужчина

Сообщение о возгорании частного жилого дома в Пермском крае поступило в дежурную часть в 18.08. Фото: Мария АНАНОВА

Вечером в пятницу, 13 января, в Пермском крае на пожаре погиб мужчина – хозяин частного жилого дома в селе Зипуново Чайковского городского округа.

- Сообщение о возгорании частного жилого дома на улице Центральной поступило в дежурную часть в 18.08, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения на место, было установлено, что горение происходило на кухне жилого дома. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Огонь удалось потушить до прибытия пожарной охраны.

К сожалению, в доме, где начался пожар, был обнаружен погибший, мужчина средних лет. Предварительной причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

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