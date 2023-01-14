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НовостиПроисшествия14 января 2023 4:32

Авария на водопроводе в Перми устранена

Подача воды приостанавливалась из-за порыва улице на Карпинского
Алена ОВЧИННИКОВА
Чтобы обеспечить население питьевой водой, был организован подвоз воды тремя автоцистернами. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Чтобы обеспечить население питьевой водой, был организован подвоз воды тремя автоцистернами. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- В 05 часов утра 14 января аварийно-восстановительные работы на месте порыва на водопроводе холодного водоснабжения на улице Карпинского, 63 завершены, - сообщили в МЧС. - Подача воды осуществляется в штатном режиме.

Напомним, накануне в 21.25 в Индустриальном районе Перми произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без воды остались микрорайоны «Нагорный», «Ераничи», «Авиагородок» и «Роща». Порыв на водопроводе устраняли 5 единиц техники и 13 человек личного состава.

Чтобы обеспечить население питьевой водой, был организован подвоз воды тремя автоцистернами.

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