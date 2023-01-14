Авария на водопроводе в Перми устранена

Чтобы обеспечить население питьевой водой, был организован подвоз воды тремя автоцистернами. Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- В 05 часов утра 14 января аварийно-восстановительные работы на месте порыва на водопроводе холодного водоснабжения на улице Карпинского, 63 завершены, - сообщили в МЧС. - Подача воды осуществляется в штатном режиме.

Напомним, накануне в 21.25 в Индустриальном районе Перми произошло аварийное отключение холодного водоснабжения. Без воды остались микрорайоны «Нагорный», «Ераничи», «Авиагородок» и «Роща». Порыв на водопроводе устраняли 5 единиц техники и 13 человек личного состава.

Чтобы обеспечить население питьевой водой, был организован подвоз воды тремя автоцистернами.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru