Игорь Сапко встретился в ИК-29 с экс-депутатом Госдумы Бурнашовым

Омбудсмен Игорь Сапко посетил ИК-29 в Перми. Фото: ombudsman.perm.ru.

13 января Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко посетил ИК-29 на Балмошной в Перми. Вместе с ним в исправительном учреждении общего режима побывал пермский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Руслан Акбаев.

Омбудсмен и прокурор проверили работу ИК-29, где отбывают срок ранее несудимые мужчины - всего 793 человека. Они осмотрели ШИЗО, жилые отряды, медсанчасть, библиотеку, храм, швейное производство и магазин. Также Сапко и Акбаев провели прием осужденных, сообщает «Рифей-Пермь». Так, три человека попросили помочь с получением гражданства России, а уроженец Нигерии – оформить «академ» в вузе, где он учился.

Пообщался Сапко и с бывшим коллегой - экс-депутатом Государственной Думы РФ Алексеем Бурнашовым. Напомним, парламентария приговорили к 2,5 годам лишения свободы за «оскорбление и применение насилия в отношении представителей власти». Инцидент произошел 8 июля 2021 года: Бурнашова остановили в центре Перми сотрудники ДПС. Он не только отказался проходить медосвидетельствование, но и ругался нецензурно, а потом набросился на дорожных полицейских с кулаками. Когда полномочия депутата Бурнашова истекли, на него завели уголовное дело.

- В целом условия содержания в колонии удовлетворительные. Чувствуется «хозяйская рука» начальника Дмитрия Ассанова, - отметил Игорь Сапко. - Недостатки, на которые указывали в прошлом году, устранены. Есть замечания по входу в швейный цех - скользкий вход и лестница.

Их омбудсмену обещали устранить в ближайшее время. Кроме того, в штрафных помещениях идет ремонт, сроки исполнения которого Сапко также взял на контроль.

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