Вахтовика из Пермского края наказали за вождение микроавтобуса

Фото: Отделение-Гибдд Мо-Мвд-России-Ивдельский/ВКонтакте.

Жители Пермского края работали в Нягане. Домой, на родину, возвращались после вахты на микроавтобусе FOXBUS. 60-летний водитель, устав крутить баранку, передал руль одному из мужчин. Тот спокойно отмахал три часа – из Ханты-Мансийского АО до Свердловской области. И ехал бы дальше, но в городе Ивдель микроавтобусом вдруг заинтересовался дорожный патруль.

В ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский» рассказали, что на улице Механошина инспектор подал сигнал водителю остановиться. Тот скорость сбросил, но проехал еще пару метров, прежде чем остановиться. Подойдя к машине, полицейский заметил, что водитель и пассажир поменялись местами. У обоих он потребовал водительские удостоверения. Вот только 41-летнему вахтовику, кроме паспорта, предъявить было нечего.

Госавтоинспектору он пояснил, что сел за руль по просьбе водителя. Сотрудником предприятия, которому принадлежал микроавтобус, он тоже не являлся. Во время проверки выяснилось, что права водительские мужчина не просто забыл дома, а был лишен их за нетрезвое вождение в мае 2021 года.

В итоге на вахтовика составили протокол об административном правонарушении. Дело уже рассмотрели в Ивдельском городское суде, который постановил взыскать с 41-летнего мужчины за управление транспортным средством, не имея на то прав, 30 тысяч рублей.

А на водителя микроавтобуса, того самого, который устал в дороге, составили административный материал за «передачу управления транспортным средством лицу, лишенному специального права». Информация по данному факту направлена в территориальный орган МВД для проведения проверки и принятия мер в отношении организации - владельца автобуса.

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