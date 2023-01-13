Более 4 тысяч кг вещей собрали сотрудники Волго-Вятского Сбербанка в рамках ESG-проекта «Второе дыхание вещей»

Фото: Сбер

8% всех мировых выбросов приходится на производство обуви и одежды. Обработка ткани, заготовка пряжи, производство и транспортировка предметов гардероба оказывают существенную нагрузку на экологическую систему, поэтому осознанность в потреблении сегодня – не дань моде, а необходимое условие комфортной жизни общества. При этом важно осознанно подходить не только к покупке новых вещей, но и к утилизации старых.

На протяжении всего 2022 года сотрудники Волго-Вятского Сбербанка* участвовали во внутрикорпоративном проекте «Второе дыхание вещей», основная цель которого – формирование принципов осознанного потребления.

Проект реализуется на всех 9 территориях Волго-Вятского Сбера на постоянной основе. За 2022 год сотрудниками банка было собрано более 4 000 кг вещей, из них 3289 кг было отдано в благотворительные организации и социальные секонд-хэнды, а 779 кг – на переработку. Так, например, сотрудники Сбера в Пермском крае собрали 730 кг вещей, из которых 640 переданы в благотворительные фонды региона, а 90 кг отправлены на переработку.

Петр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«За 2022 год команда Волго-Вятского Сбера сэкономила 87,8 тонн выбросов углерода благодаря проекту «Второе дыхание вещей». Это наш вклад в осознанное потребление и популяризацию эко-повестки. Осознанность – часть нашей корпоративной культуры и основной фокус команды на 2023 год, который будет пронизывать все аспекты деятельности банка: от оказания услуг клиентам и внутрикорпоративных коммуникаций до социальных и экологических проектов, реализуемых нами на территории Волго-Вятского банка».