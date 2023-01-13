В Закамске огонь охватил двухэтажный деревянный дом

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
В Кировском районе Перми 13 января произошел крупный пожар в жилом двухэтажном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре поступило в 11:08. Загорелся дом по улице Кировоградской. К месту пожара выехали 31 человек личного состава и 8 единиц техники. Оказалось, что огонь вспыхнул на втором этаже.
Фото: Олег Соколов/ЧП и ДТП Пермь vk
Площадь пожара составила примерно 80 квадратных метров. Потушить его удалось в 12:01. Погибших и пострадавших нет.
Сотрудники МЧС напоминают, что важно соблюдать требования пожарной безопасности. При обнаружении пожара звонить «01» или «101».
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