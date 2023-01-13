Пермяки могут отправить и получить посылку в офисах Сбербанка

Фото: Сбер

Жители Прикамья могут отправлять и получить посылки с помощью сервиса СберЛогистика в офисах Сбербанка. Выдачей посылок занимаются 52 филиала в Перми и 74 филиала в Пермском крае. Полный список пунктов приема и выдачи посылок СберЛогистики можно посмотреть на сайте сервиса.

Для клиентов существует два способа доставки - "СберПосылка" или "СберКурьер". В первом случае посылка доставляется от пункта приема до пункта выдачи в среднем за один-три дня, во втором - посылка доставляется курьером внутри города и городами. Сроки доставки и стоимость зависит от пункта назначения. Оформить посылку клиенты могут заранее, воспользовавшись мобильной и веб-версией Сбербанк Онлайн, а также на сайте компании СберЛогистика.

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

"Сервис СберЛогистика пользуется популярностью у жителей нашего региона, поэтому для удобства клиентов пункты приема и выдачи посылок открыты в шаговой доступности – на базе отделений Сбербанка. Это серьезный шаг в развитии логистических услуг для населения Пермского края".

Кроме того, в офисах Пермского отделения Сбербанка уже установлены 114постаматов для выдачи посылок от частных клиентов, интернет-магазинов и маркетплейсов. Часть постаматов для большего удобства клиентов располагается в зонах круглосуточного обслуживания.