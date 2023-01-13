Сбербанк продолжает внедрять Cash out в торговых точках Пермского края

Фото: Сбер

У жителей Пермского края есть возможность снять наличные в продуктовых магазинах, расположенных в населенных пунктах. Сервис стал доступен благодаря проекту Cash out от Сбербанка.

Цель проекта — увеличение доступности финансовых услуг в сельской местности, где отсутствует стационарная банковская инфраструктура. В магазинах, где предоставлена такая услуга, размещена наклейка «Здесь вы можете снять наличные и оплатить услуги ЖКХ». Для снятия наличных денежных средств через терминал в торговой точке обязательным условием является совершение покупки на любую сумму. При операции обязательно введение ПИН-кода. Комиссия при снятии наличных по картам Сбербанка не взимается. Получить деньги смогут держатели карт Visa, Mastercard, МИР. Снять наличные можно в размере от 100 до 5000 рублей.

Возможность снять наличные появилась в 62 торговых точках Пермского, Добрянского, Красновишерского, Юсьвинского, Бардымского, Нытвенского, Кочевского, Куединского, Кунгурского, Ильинского, Большесосновского, Березовского, Октябрьского, Очерского, Кудымкарского, Гайнского, Кишертского, Краснокамского, Осинского и Чусовского районах.

Из них в 33 населенных пунктах также можно оплатить услуги ЖКХ. Это село Барда Бардымского района, село Петропавловск Большесосновского района, поселок Касимовка Гайнского района, поселок Дивья Добрянского района, село Филатово Ильинского района, село Екатерининское Сивинского района, поселок Черное Соликамсого района, поселок Железнодорожный Усольского района, село Покча Чердынского района, деревня Постаноги Нытвенского района, населенные пункты Пермского района (Платошино, Фролы, Култаево, Юго-Камск), Красновишерского района (Цепел, Ванькова, Паршакова, Верх-язьва), Чусовского района (Никифорово и Успенка), Юсьвинского района (Антипино, Архангельское, Пожва, Они), Куединского района (Центральная усадьба 3-го Госконезавода, Кирга, Верхняя Сава), Березовского района (Сосновка, Сая, Сажино) и Осинского района (Рейд, Тишкова, Гремяча).

Анна Салеева, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Проект Cash out – это в первую очередь забота о каждом нашем клиенте вне зависимости от того, где он живет в городе или небольшом поселке, в котором нет отделения банка или банкомата. Наши клиенты находятся в равных условиях и могут получить банковские услуги - снять наличные, оплатить квитанции, быстро и в одной точке. В 2023 году мы продолжим расширять список таких точек.»