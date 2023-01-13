Открыть крематорий в Пермском крае пообещали в начале 2024 года

Эскиз: gorodperm.ru

Глава Перми Алексей Демкин на встрече с главными редакторами СМИ 13 января заявил, что крематорий начнет работать в начале следующего года. По его словам, на застройку объекта требуется порядка 530 млн рублей. Они предусмотрены бюджетом города Перми.

В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры. Достроить крематорий пообещали до конца этого года, а запустить его в эксплуатацию — в начале следующего.

«Люди старшего поколения меня спрашивают: Алексей Николаевич, будет у нас крематорий или нет? Я шучу: живите и радуйтесь жизни, чего вы. Но если серьезно, крематорий — это тот проект, который мне хочется достроить и запустить. Пермь современный мегаполис, и этот объект должен быть», — обнадежил мэр города.

Напомним, что история пермского крематория началась 13 лет назад. Документацию по строительству начали делать еще в 2009 году. Крематорий появится на кладбище «Восточное». Дополнительно потребуется еще порядка 710 млн рублей, чтобы в целом закончить комплекс кладбища.

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