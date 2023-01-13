За сутки ковидом заразились 86 жителей Пермского края

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае за минувшие сутки выявили 86 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные опубликовал региональный Роспотребнадзор. Для сравнения, сутками ранее случаев было больше почти ровно два раза — 172.

В числе новых заболевших 31 житель из группы риска в возрасте 60 лет и старше. С подтвержденным диагнозам госпитализировали 17 пациентов. Больше всего заболевших было в Перми.

Всего с начала пандемии количество заболевших достигло 456 362. За это время от коронавируса скончались 9 195 человек.

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