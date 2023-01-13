В Камской долине начали готовить площадку для строительства студенческого кампуса

Фото: permkrai.ru

В микрорайоне Камская долина территорию в 118 тысяч квадратных метров, ограниченную улицей Маршала Жукова, начали готовить для строительства студенческого кампуса. Для этого там установили зону высших, средних специальных учебных заведений и научных комплексов (ЦС-2).

«Благодаря победе нашей заявки во всероссийском конкурсе мы получили возможность при поддержке Правительства РФ создать кампус международного уровня», — заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

На территории появятся гостиничный комплекс на 5 тысяч мест, учебно-лабораторные пространства, спорткомплекс с бассейном, технопарк и многое другое. На создание студенческого городка могут потратить порядка 28,5 млрд рублей.

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