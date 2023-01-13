В Прикамье полицейские после погони со стрельбой задержали пьяного гонщика

Фото: Евгения ГУСЕВА
Ночью 13 января на 75-м километре трассы Пермь — Екатеринбург полицейские гонялись за пьяным лихачом. О случившемся рассказали в госавтоинспекции Прикамья.
Микроавтобус Volkswagen Transporter гнал на бешеной скорости. Водитель иномарки не остановился по требованию полицейских, а только прибавил газу, пытаясь скрыться.
Тогда полицейские погнались за гонщиком с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. После неоднократного предупреждения о намерении применить оружие они сделали предупредительный выстрел в воздух.
Volkswagen не сбавлял скорость, и тогда инспектор произвел несколько выстрелов в сторону машины. Автомобиль удалось остановить. Никто не пострадал. Нарушителем оказался 31-летний мужчина. Он был пьян. Его задержали и доставили в районный отдел полиции.
Мировой суд вынес водителю наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65