В Прикамье полицейские после погони со стрельбой задержали пьяного гонщика

Фото: Евгения ГУСЕВА

Ночью 13 января на 75-м километре трассы Пермь — Екатеринбург полицейские гонялись за пьяным лихачом. О случившемся рассказали в госавтоинспекции Прикамья.

Микроавтобус Volkswagen Transporter гнал на бешеной скорости. Водитель иномарки не остановился по требованию полицейских, а только прибавил газу, пытаясь скрыться.

Тогда полицейские погнались за гонщиком с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. После неоднократного предупреждения о намерении применить оружие они сделали предупредительный выстрел в воздух.

Volkswagen не сбавлял скорость, и тогда инспектор произвел несколько выстрелов в сторону машины. Автомобиль удалось остановить. Никто не пострадал. Нарушителем оказался 31-летний мужчина. Он был пьян. Его задержали и доставили в районный отдел полиции.

Мировой суд вынес водителю наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.

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