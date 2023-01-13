Власти Прикамья начали приватизацию ПКГУП «Автовокзал»

Фото: Яндекс Карты/Денис Лосицкий

Власти Пермского края приступили к приватизаци краевого унитарного предприятия «Автовокзал». Организацию преобразуют в акционерное общество, а держателями 100% акций станут региональные власти.

За месяц Минтранс Прикамья должен разработать дорожную карту и план мероприятий. В правительстве сообщили, что все эти меры повысят управляемость, эффективность и прозрачность деятельности предприятия, а значит и качество оказания услуг.

На сегодняшний день в соственности ПКГУП «Автовокзал» находятся 84 автобуса. Они выполняют два городских и шесть пригородных маршрутов.

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