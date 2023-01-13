В Пермском крае на выходных температура опустится до -20 градусов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных в Прикамье ожидаются умеренные морозы, облачная погода и отсутствие осадков. Может пойти небольшой снег. Об этом сообщили синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 14 января, температура воздуха ночью составит -9…-14 градусов, а днем -4…-9. По югу края она опустится до -19 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, однако порывы достигнут 13 метров в секунду.

В воскресенье, 15 января, ночью будет -10…-15 градусов, днем -5…-10, по югу до -20. Сильный ветер сохранится.

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