В Пермском крае закроют несколько трасс для проведения этапа Кубка России по автоспорту

Фото: Отделение Госавтоинспекции Отдела МВД России «Бардымский»

В Прикамье по нескольким региональным дорогам и дорогам местного значения нельзя будет проехать. Причина — проведение II этапа Кубка России «Ралли Барда-2023». Об этом сообщила Госавтоинспекция Отдела МВД России «Бардымский».

На территории Бардымского муниципального округа 14 и 15 января состоятся соревнования по автоспорту. В Пермском крае этап пройдет уже в 11-й раз. На старт выйдут 30 экипажей из Башкортостана, Удмуртии, Кировской, Свердловской областей и других регионов России.

Откроет соревнования ночная гонка. Заезды пройдут по дорогам общего пользования. Зрители смогут увидеть соревнование с минимального и безопасного расстояния. За два дня участники преодолеют 171 км, 87 км из которых — скоростные участки.

Движение закрют на следующих участках дорог:

- Усть-Ашап — Дубовая гора региональной автодороги Барда — Куеда, 14 января с 18:00 до 22:30;

- От поворота на Краснояр-2 с автодороги Оса — Чернушка до Краснояр-2, 15 января с 09:30 до 15:00;

- Тюндюк — Новая Казанка, 15 января с 10:00 до 13:00;

- Барда — Бичурино, региональная автодорога Барда — Куеда, 15 января с 13:30 до 17:00.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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