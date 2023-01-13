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НовостиОбщество13 января 2023 4:16

В Перми возбудили два уголовных дела после подделки документов о смене УК в жилых домах

Сейчас ведется расследование
Лела Минадзе
Фото: Фото: архив "КП-Пермь"

Фото: Фото: архив "КП-Пермь"

В Кировском районе Перми региональная Инспекция государственного жилищного надзора заявила о фальсификации протоколов общих собраний собственников двух домов. Речь идет о жилых домах по улицам Закамская, 21 и Сокольская, 5. После проверок информация подтвердилась, сообщили в прокуратуре Пермского края.

Решения общих собраний собственников помещений о смене УК были сфальсифицированы. Также были подделаны подписи председателей и секретарей собраний. На самом деле они им не принадлежали.

В результате возбуждено два уголовных дела о подделке официального документа. Ход расследования дел находится на контроле прокуратуры.

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