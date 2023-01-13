Фото: Яндекс Пробки.

По информации сервиса «Яндекс Пробки» рабочий день в пятницу, 13 января 2023 года, начался с затора транспорта на улицах Мостовой и Огородникова от ул. Харьковской до перекрестка с ул. Фокинской.

Спровоцировали пробку в 10 баллов два ДТП на ул. Мостовой в сторону движения к ул. Соликамской. Также транспорт стоит на ул. Грибоедова от ул. Левитана до ул. До ул. Артема, ул. Монастырской от ул. Осинской до ул. Попова.

Затруднения в движении транспорта к 08:30 есть и на других дорожных магистралях Перми:

- ул. Попова от ул. Пушкина до ул. Екатерининской в обоих направлениях;

- кольце Колхозной площади;

- ул. Революции от ш. Космонавтов до ул. Куйбышева;

- ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Революции;

- перекрестке улиц Куйбышева и Революции;

- ул. Лихвинской от ул. Ул. Бердичевской до ул. Старцева;

- ул. Малкова от ш. Космонавтов до ул. Энгельса;

- ул. Энгельса от ул. Малкова до ул. Локомотивной;

- ул. Стахановской от выезда со Стахановского перехода на кольцо;

- ул. Стахановской от ул. Баумана до ш. Космонавтов;

- ш Космонавтов от ул. Кавалерийской до ул. Плеханова;

- ул. Карпинского от ул. Формовщиков до ул. Стахановской;

- ул. Карпинского от ул. Левченко до ул. Стахановской;

- ул. Борцов Революции от магазина «Дилос» до ул. Спешилова;

- на ул. Спешилова на подъезде к ул. Борцов Револуции.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» в этот час оценивает в 5 баллов.

На Коммунальном мосту в сторону центра есть пробка в 5 баллов. Красавинском, Чусовском мостах, а также плотине КамГЭС затруднений в движении нет.

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