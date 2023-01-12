Водитель иномарки погиб в ДТП на мосту через Каму

Фото: Госавтоинспекция Прикамья.
12 января в 8-м часу вечера из города Усолье в Березники ехал «Рено Сандеро». За рулем был мужчина 53 лет. На мосту через Каму он, не справившись с управлением, вылетел на полосу встречного движения, где в этот момент ехал «Хендай Солярис».
От сильно удара при столкновении водитель «Рено» погиб на месте. 28-летнего водителя «Хендая» и его пассажирку увезли с травмами в больницу. По факту ДТП проводится проверка, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья.
Дорожные полицейские напоминают водителям, что в переменчивые погодные условия следует тщательнее выбирать безопасный скоростной режим и дистанцию, избегать резких перестроений и маневров.
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