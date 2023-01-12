В Перми из кафе «Чайхана» на Ленина эвакуировали персонал и посетителей

Фото: МЧС Прикамья/телеграм.

В четверг в девятом часу вечера из кафе «Чайхана» эвакуировали 60 посетителей и 20 сотрудников. Как выяснилось позднее, причиной стало задымление. В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю рассказали, что на место на четырех машинах выехали 16 пожарных.

По прибытии в кафе первые расчеты нашли источник задымления. Он оказался в вентиляционном канале в мангальной зоне кафе, который пожарные в итоге и пролили. Открытого огня, к счастью, не было. Погибших и пострадавших тоже нет.

Уважаемые жители Пермского края! Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте требования пожарной безопасности.

В случае обнаружения пожара необходимо: 1. немедленно позвонить в пожарную охрану по номеру «101» (для звонка с мобильного), со стационарного телефона - «01». Обязательно указать название объекта защиты, его адрес, место возникновения пожара, а также свою фамилию.

2. Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью - меры по тушению пожара в начальной стадии. «Телефон доверия» Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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